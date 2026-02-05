Cuiabano desembarca no Rio para assinar com o Vasco

O Vasco acertou mais uma contratação para a temporada, o lateral esquerdo Cuiabano chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (5), para se apresentar em São Januário e assinar com o clube. O vínculo do jogador com o cruzmaltino será de empréstimo até o fim do ano com opção de compra.

Na chegada, o lateral afirmou estar apto para entrar em campo já no próximo jogo do Vasco, contra o Botafogo, seu ex-clube, no domingo (8), pelo Carioca. "Estou muito feliz de estar chegando no Vasco e estou apto, sim (de jogar no clássico contra o Botafogo). Tive dois jogos lá (no Forest) no sub-21, já estava treinando. Agora é conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa porque a decisão final é dele".

Logo após a chegada do atleta no Rio, o clube postou um comunicado oficial informando o acerto com o Nottingham Forest:

"O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pela contratação do lateral Cuiabano. O jogador desembarcou na manhã desta quinta para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente como novo reforço do Gigante da Colina".

O lateral de 22 anos ainda comentou sobre o desejo de chegar a Seleção Brasileira. "Chego com meu objetivo, estou feliz de estar aqui, e todo jogador sonha em chegar na Seleção. Trabalhar no dia a dia para ver se eu consigo chegar".

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024, onde foi campeão Brasileiro e da Libertadores, com quatro gols e três assistências em 30 partidas. Já em 2025, foram 47 jogos com seis gols e cinco assistências.

No Vasco, o atleta chega para disputar posição com Lucas Piton.