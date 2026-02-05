Semana do Cinema começou! Ingressos a R$ 10; saiba mais

A Semana do Cinema já aconteceu em edições anteriores e costuma atrair público animado para conferir os títulos que estão em cartaz - Foto: Divulgação

A Semana do Cinema já aconteceu em edições anteriores e costuma atrair público animado para conferir os títulos que estão em cartaz - Foto: Divulgação

Começa nesta quinta-feira (5), a Semana do Cinema, uma ação nacional com ingressos a partir de R$ 10 em diversas salas de exibição brasileiras, que vai até 11 de fevereiro.

A iniciativa, que ocorre em um período em que as salas de cinema costumam registrar queda no público, tem o objetivo de estimular o acesso à cultura por meio de preços mais acessíveis em sessões selecionadas.

Durante a campanha, os ingressos para salas padrão e XD, em sessões 2D ou 3D, custam R$ 10 para sessões até 16h59 e R$ 12 para sessões a partir das 17h, valendo tanto para inteira quanto para meia-entrada.

Quem prefere experiências imersivas também encontra ofertas: nas salas com tecnologia especial — como IMAX, VIP/PRIME e D-BOX — os valores promocionais ficam em torno de R$ 20 durante a tarde e R$ 24 à noite.

As redes Cinemark e Cinépolis anunciaram oficialmente a participação na promoção, com sessões incluídas na campanha em unidades de diferentes cidades.

Em São Gonçalo, estão em cartaz Zootopia, O Agente Secreto, A empregada, Descontrole, Avatar: fogo e cinzas, Marty Supreme, Davi: nasce um rei, O primata e O som da morte.

É importante lembrar que os ingressos promocionais não podem ser acumulados com outros descontos ou benefícios, como programas de fidelidade ou convênios, em conformidade com a legislação que regula a meia-entrada.

Além dos preços mais convidativos para assistir a filmes, muitos cinemas também oferecem combos de pipoca e bebidas com valores especiais, alguns até com itens colecionáveis.

A Semana do Cinema já aconteceu em edições anteriores e costuma atrair público animado para conferir os títulos que estão em cartaz.