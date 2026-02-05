Após troca de tiros, polícia recupera carro roubado com mercadorias em Monjolos
Após consulta, foi constatado que o automóvel era produto de roubo
Durante patrulhamento pela Estrada de Guaxindiba, em Monjolos, policiais observaram vários indivíduos em uma rua paralela, a Rua São Veríssimo.
Ao entrarem na rua, os agentes foram recebidos a tiros. Durante a ação, foi possível observar ao menos um suspeito portando um fuzil. Houve intensa troca de tiros, e os criminosos conseguiram fugir.
Leia também:
Atriz de Verdades Secretas 2 relata assalto e agressão no Rio
Mulher fica ferida em tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo
Após a varredura no local, os policiais localizaram um veículo VW Voyage, de cor prata. Após consulta, foi constatado que o automóvel era produto de roubo. No interior do carro, foram encontradas mercadorias de uma empresa de vendas online.
O veículo foi encaminhado para a 74ª DP, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram adotadas.