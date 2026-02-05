Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2728 | Euro R$ 6,2166
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Após troca de tiros, polícia recupera carro roubado com mercadorias em Monjolos

Após consulta, foi constatado que o automóvel era produto de roubo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de fevereiro de 2026 - 14:07
O veículo foi encaminhado para a 74ª DP
O veículo foi encaminhado para a 74ª DP -

Durante patrulhamento pela Estrada de Guaxindiba, em Monjolos, policiais observaram vários indivíduos em uma rua paralela, a Rua São Veríssimo.

Ao entrarem na rua, os agentes foram recebidos a tiros. Durante a ação, foi possível observar ao menos um suspeito portando um fuzil. Houve intensa troca de tiros, e os criminosos conseguiram fugir.

Leia também: 

Atriz de Verdades Secretas 2 relata assalto e agressão no Rio

Mulher fica ferida em tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo

Após a varredura no local, os policiais localizaram um veículo VW Voyage, de cor prata. Após consulta, foi constatado que o automóvel era produto de roubo. No interior do carro, foram encontradas mercadorias de uma empresa de vendas online.

O veículo foi encaminhado para a 74ª DP, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram adotadas.

Tags:

Carro roubado troca de tiros monjolos

Matérias Relacionadas