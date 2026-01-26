Vasco inicia a semana com a expectativa de contar com Brenner e Hinestroza contra o Mirassol

O Vasco entra na semana com a expectativa de acertar a regularização dos novos reforços, Brenner e Hinestroza. No último final de semana, a dupla chegou ao Rio de Janeiro mas ainda não estão à disposição de Fernando Diniz para a estreia do clube no Brasileirão.

Brenner fez exames no sábado (24) e ainda não foi anunciado pelo Cruzmaltino por questões de documentações, mas deve acontecer em breve. O jogador já esteve no CT Moacyr Barbosa para avaliações físicas e médicas.

O colombiano Hinestroza já teve o pré-acordo anunciado e fez a primeira parte dos exames no domingo (25). O clube trabalha agora para regularizar a situação dos dois atacantes e para inscrever os reforços a tempo da partida no interior paulista.

Com todos regularizados, Fernando Diniz avaliará a condição física da dupla. Os primeiros contatos em campo com o treinador devem ocorrer nesta semana. Após a vitória sobre o Boavista, Diniz afirmou que não descarta utilizá-los contra o Mirassol:

"É uma possibilidade, mas não sei como estão. Não treinaram. Tem que assinar, e nenhum dos dois assinou ainda. Coisas burocráticas. Os exames médicos do Brenner estão ok. O Hinestroza fez os exames hoje (sábado). Talvez possamos tê-los, mas também possamos não tê-los. Vamos avaliar isso. Primeiro, a parte burocrática, depois o estado geral deles"