Vazamento em tubulação deixa vários bairros sem água na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (26), um rompimento em uma tubulação adutora na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, provocou a interrupção do abastecimento de água em diversos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Rio+Saneamento, equipes técnicas foram mobilizadas e trabalham no local para executar o conserto.

Em razão da manutenção emergencial, o fornecimento precisou ser suspenso em Bangu, Campo Grande, Santíssimo, Vila Kennedy, Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, Jabour, Magalhães Bastos, Campo dos Afonsos e Jardim Sulacap.

Leia também

BNDES pede adiamento do leilão que definirá novo operador do sistema ferroviário do RJ

Caminhonete é flagrada transportando hidromassagem na Ponte Rio-Niterói

A concessionária informou que a previsão é concluir o reparo ainda nesta segunda-feira. Após a finalização dos trabalhos, a retomada do abastecimento ocorrerá de forma gradativa e pode levar até 72 horas para ser totalmente normalizada, principalmente em regiões mais elevadas e nos pontos mais afastados da rede.