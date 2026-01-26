Lula pede em reunião à presidente da FIFA para Brasil sediar o Mundial de Clubes 2029

Segundo informações da ESPN, foi apresentado um pedido para que o Brasil seja a sede do Mundial de Clubes de 2029. A proposta foi discutida em uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (26), em Brasília. O encontro contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do técnico Carlo Ancelotti, do vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Gustavo Dias Henrique, e do presidente da entidade, Samir Xaud.

Desde o último sábado, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, cumpre agenda no país por causa do lançamento oficial da marca da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Em relação ao Mundial de Clubes de 2029, o único representante brasileiro já confirmado é o Flamengo, que assegurou a vaga após conquistar a CONMEBOL Libertadores de 2025.