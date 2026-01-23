Atacante Brenner chega ao Rio para reforçar o Vasco

O atacante Brenner desembarcou no Rio de Janeiro, na parte da manhã desta sexta-feira (23), para realizar exames e fechar contrato com o Vasco. O vínculo será até o final de 2029. O centroavante de 26 anos estava na Udinese, da Itália.

Ao chegar, o jogador falou com a imprensa, destacou suas características e disse que a ligação recebida pelo técnico Fernando Diniz foi fundamental na decisão: "Ele não te dá muita opção, né? (risos). Tem que vir, é uma ordem. Feliz por ele ter me ligado e por trabalhar com ele mais uma vez. É um cara por quem eu e minha família temos muita admiração. Foi muito importante nessa vinda".

Diniz e Brenner trabalharam juntos no Fluminense e no São Paulo. O Tricolor paulista foi o último clube brasileiro antes do centroavante embarcar para o futebol internacional. Antes de ser negociado com a Udinese, ele atuou no Cincinnati, dos Estados Unidos. No fim do último ano, ele atuou por empréstimo novamente no clube americano.

Leia também:

Fuzil de uso restrito é apreendido após confronto armado em São Gonçalo

Homem em situação de rua destrói veículos estacionados em Copacabana

Na última passagem pelo FC Cincinatti, foram dez jogos disputados, com seis gols e uma assistência. O Vasco vai pagar 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) à Udinese pelo jogador. O valor será parcelado em cerca de três anos.

"Fico feliz de voltar ao Brasil, feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. Trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. É um cara por quem eu tenho muito carinho, muito respeito. Sei que vai extrair o melhor do meu futebol. Espero que as coisas deem muito certo no Vasco", disse Brenner.