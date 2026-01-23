Fuzil de uso restrito é apreendido após confronto armado em São Gonçalo

Após a estabilização da área, os policiais localizaram no chão um fuzil Colt, calibre 5,56 mm, classificado como arma de uso restrito - Foto: Divulgação

Mais um fuzil foi retirado das ruas de São Gonçalo. Na manhã desta sexta-feira, uma operação conjunta entre policiais militares do 1°e 7° no Jardim Catarina terminou com a apreensão de um fuzil Colt calibre 5,56 mm após um confronto armado ocorrido na Ipuca.

Durante a operação para retirada de uma carga roubada, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo de criminosos da região. Houve troca de tiros.

Um dos suspeitos chegou a ser atingido, mas conseguiu fugir do local. Após a estabilização da área, os policiais localizaram no chão um fuzil Colt, calibre 5,56 mm, classificado como arma de uso restrito. Durante a ação, uma das seteiras do veículo blindado de transporte de pessoal (VBTP) utilizado na operação foi danificada.

A carreta roubada foi removida pela equipe. O caso foi registrado nas delegacias 72ª e a 74ª, onde o material apreendido foi apresentado.