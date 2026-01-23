Homem em situação de rua destrói veículos estacionados em Copacabana

Um homem em situação de rua promoveu uma série de atos de vandalismo e deixou diversos carros danificados em Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (22).

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito, que costuma circular pela região, saiu quebrando vidros e amassando veículos que estavam estacionados. A ação ocorreu principalmente no cruzamento da Rua Tonelero com a Rua Santa Clara, além da Rua Cinco de Julho.

Leia também:

Imagens do Cisp auxiliam polícia na identificação e prisão de acusado em Niterói

Polícia Civil prende criminoso que "herdou" do pai esquema de venda de atestados médicos falsos





Motoristas e moradores da região observaram os estragos ainda no local e utilizaram os celulares para registrarem os danos, com o objetivo de acionar o seguro. Em todos os veículos atingidos, os para-brisas ficaram completamente estilhaçados. Até o momento, não há confirmação se os carros foram escolhidos aleatoriamente, nem o número exato de automóveis danificados.

A Polícia Militar informou que, segundo o 19º BPM (Copacabana), equipes foram acionadas para atender a ocorrência de vandalismo na Rua Santa Clara. No entanto, ao chegarem ao local, o autor já havia fugido. Buscas foram realizadas na região, mas o homem não foi localizado.