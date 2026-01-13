Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vasco abre negociações para contratar o centroavante Brenner

Atacante jogou com o treinador Fernando Diniz, em 2020

13 de janeiro de 2026
Brenner, atualmente no FC Cincinnati, é avaliado em cerca de €4 milhões, segundo o TransferMrkt -

O Vasco começou negociações para contratar o centroavante Brenner, da Udinese. O treinador cruzmaltino, Fernando Diniz, é motivo central para o interesse, visto que trabalharam juntos no São Paulo, em 2020.

A direção vascaína fez a primeira proposta à equipe italiana em um valor próximo ao de 6 milhões de euros (cerca de R$37,6 milhões), mas deixou claro que não tem condições atualmente de arcar com o valor.

Uma nova contratação é importante ao clube carioca por conta de possíveis saídas de Vegetti e Rayan, no caso de boas propostas. Admar Lopes, diretor de futebol da equipe, afirmou que o clube tem negociações com mais jogadores da posição.

Atualmente Brenner está emprestado ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e tem seis gols e uma assistência em dez partidas.

