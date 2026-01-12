Botafogo anuncia contratação do zagueiro Ytallo, de 21 anos

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (12), a contratação do zagueiro Ytallo, de 21 anos. Revelação do São Paulo, o jogador teve passagem pelo Toronto FC II, do Canadá, e agora desembarca no Glorioso.

Em seu site oficial, o Glorioso informou que o jovem chega com contrato definitivo até o final de 2027. O jogador já está com os demais companheiros de equipe realizando a pré-temporada. Até o momento, o Botafogo não divulgou a data para apresentação oficial do atleta.

Leia também

Flu vence o Sfera e se classifica com 100% na Copinha



Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians

Ytallo é o terceiro reforço do clube para esta temporada. O zagueiro Riquelme e o atacante Lucas Villalba foram anunciados anteriormente.

Para que Ytallo e os demais contratados tenham condições de jogo, o Botafogo precisa sair da lista do Transferban, que proíbe o clube de inscrever novos atletas. Para isso, o Glorioso precisa de um entendimento com o Atlanta-USA e a Liga MLS pela dívida contraída na compra do jogador Thiago Almada, que já deixou o clube.