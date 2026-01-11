Cerro Porteño encaminha contratação de Vegetti, do Vasco

O Cerro Porteño, do Paraguai, encaminhou neste domingo (11) a contratação do atacante Pablo Vegetti, atualmente no Vasco. A informação foi divulgada pela ESPN, que apurou o avanço das conversas entre as partes nas últimas horas.

De acordo com fontes ouvidas pela emissora, o clube de Assunção apresentou uma proposta de dois anos de contrato ao centroavante argentino, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Apesar de o acordo ainda não estar oficialmente fechado, o clima é de otimismo por parte da equipe paraguaia.

Com a negociação em estágio avançado, a tendência é que Vegetti, de 37 anos, deixe o Vasco nos próximos dias. O atacante defende o Cruzmaltino desde 2023, quando chegou a São Januário após se destacar atuando pelo Belgrano, da Argentina.

Desde então, o camisa 9 disputou 140 partidas com a camisa vascaína, marcou 60 gols e distribuiu seis assistências, tornando-se uma das principais referências ofensivas do time no período.

Vegetti tem contrato com o Vasco até o fim de 2026 e figura entre os jogadores com os maiores salários do elenco carioca.