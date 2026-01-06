Com um a mais, Vasco perde para o Guanabara City pela segunda rodada da Copinha

Atletas do time goiano comemorando no vestiário após a vitória com um a menos - Foto: Reprodução/Guanabara City

Atletas do time goiano comemorando no vestiário após a vitória com um a menos - Foto: Reprodução/Guanabara City

O Vasco da Gama foi derrotado pelo Guanabara City-GO, por 3 a 1, na tarde desta terça-feira, em jogo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo aconteceu no estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, e o Gigante da Colina controlou as ações da partida, inclusive jogando com um a mais desde o final da primeira etapa, mas não foi o suficiente para conseguir os três pontos.

Os gols da partida foram marcados por Thiago, para abrir o placar para a equipe goiana; o empate veio com o centro avante Bruno Lopes; e o Guanabara ampliou o placar nos minutos finais com Gabriel e Álvaro. O resultado deixou o Vasco na segunda posição do grupo 12 da tabela, sem o resultado do outro confronto entre o Velo Clube e o I9.

A partida começou com o gol do Guanabara, aos cinco minutos de partida, em um lance polêmico. Em um escanteio, o gol vem de um toque de mão do atleta goiano e existe a reclamação da bola não entrar, mas a arbitragem marcou o gol. Oito minutos depois, o Vasco conseguiu o empate após um belo chute de Bruno Lopes.

Aos 42, o capitão da equipe goiana, Thiago, foi expulso após receber o segundo amarelo por uma entrada em Andrey Fernandes. O Vasco tentou aproveitar da vantagem, mas sem êxito.

O segundo tempo foi de pressão vascaína, mas novamente sem sucesso. Nos minutos finais, o Guanabara conseguiu se organizar e heroicamente em uma cobrança de falta de Gabriel, houve um desvio de Matheus, no segundo gol. Em contra-ataque nos acréscimos, Álvaro deslocou o goleiro cruzmaltino e ampliou o placar para consagrar a vitória.

O próximo confronto do Vasco na competição é contra o I9, na sexta-feira (9), às 19:30, também em Cravinhos.