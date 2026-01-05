Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo anuncia a contratação do atacante Lucas Villalba

Jovem uruguaio de 24 anos atua pelo lado direito do ataque

05 de janeiro de 2026
O Botafogo já tem seu primeiro reforço anunciado para 2026. O clube fechou com o uruguaio Lucas Villalba, que estava no Nacional-URU. O ponta assinará um vínculo com a equipe carioca até o final de 2029.

O Glorioso pagará US$ 3 milhões (R$ 16,3 milhões na cotação atual) ao clube uruguaio pela contratação do jogador de 24 anos, que normalmente prefere atuar pelo lado direito do ataque.

Villalba tinha acordo encaminhado com o Botafogo desde o início de dezembro, veio ao Rio de Janeiro após o Natal para a realização de exames médicos, foi aprovado e finalmente assinou contrato.

A comissão técnica acredita que o jogador se encaixa bem nas características buscadas para esta temporada. Villalba tem 1,82m e boa velocidade para correr pelos lados do campo. Em 2025, pelo Nacional, ele marcou quatro gols e deu seis assistências, além de ser campeão uruguaio.

