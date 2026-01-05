Vasco renova empréstimo de Carlos Cuesta até o fim de 2026

O Vasco acertou a renovação de empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta até o fim de 2026. O contrato terminava nesta segunda (05), mas havia uma cláusula no acordo com o Galatasaray, da Turquia, para extensão por mais uma temporada com o pagamento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões).

O novo contrato do defensor colombiano com o Cruzmaltino já consta no BID da CBF desta segunda (05). O acordo entre o clube carioca e o turco prevê também a opção de compra definitiva dos diretos de Cuesta por 5,75 milhões de euros (R$ 36,6 milhões).

Leia também:

Acusado de tráfico de drogas é preso no Rio a partir de informações chegadas ao Disque Denúncia/RJ

Acidente com cinco veículos provoca lentidão na BR-101, em São Gonçalo

A diretoria vascaína desejava manter Cuesta no elenco. O zagueiro, de 26 anos, tem a confiança do técnico Fernando Diniz e apresentou bom nível técnico nos quatro meses desde que chegou ao Vasco.

A diretoria trabalha com o planejamento de manutenção em definitivo dos jogadores que chegaram por empréstimo na última janela de transferências. Assim como Cuesta, o clube também deseja manter em definitivo Robert Renan e Andrés Gómez. A dupla, porém, ainda tem contrato até o fim de junho deste ano.