Acidente com cinco veículos provoca lentidão na BR-101, em São Gonçalo

Segundo informações preliminares, uma pessoa sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento ainda no local do acidente - Foto: Divulgação

Um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na manhã desta segunda-feira (5) na BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense. A ocorrência aconteceu na altura do bairro Jardim Catarina, no km 306 da rodovia, por volta das 11h.

Segundo informações preliminares, uma pessoa sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento ainda no local do acidente. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão em cadeia envolveu dois automóveis de passeio, dois caminhões e uma picape. Por conta do impacto e da necessidade de atendimento, o trânsito apresentou lentidão no trecho.

Após a atuação das equipes e a retirada dos veículos, a pista foi totalmente liberada e o tráfego voltou a fluir normalmente. As circunstâncias que levaram ao engavetamento ainda estão sendo apuradas.