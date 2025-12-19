Vasco vai completar temporada com mais de 70 jogos pela primeira vez desde 2011

Ao chegar a final da Copa do Brasil, o Vasco terminará a temporada com mais de 70 jogos disputados pela primeira vez desde 2011. Naquela ocasião, o clube também foi finalista da competição e levou a taça depois de derrotar o Coritiba.

Até o momento, o Cruzmaltino disputou 70 partidas. Foram 13 pelo Carioca, 8 pela Copa Sul-Americana, 38 pelo Brasileirão e 11 na Copa do Brasil. Com a partida de volta da final, contra o Corinthians, vai terminar a temporada com 71 jogos.

Em 2011, o clube foi a campo 74 vezes. O campeonato estadual tinha mais datas. Foram 17 jogos do Carioca, na ocasião. As temporadas em que o Vasco mais jogou desde então foram as de 2012, 2015 e 2018, com 67 partidas em cada.

O cansado tem comprometido o rendimento dos jogadores, segundo o técnico Fernando Diniz. O comandante disse que uma boa recuperação seria o principal foco da equipe nas preparações para os jogos da final. O paulistas atuaram em 73 jogos no ano.

"A gente tem um comportamento tático, os jogadores estão acostumados a jogar juntos, acabam muitas vezes se achando na parte tática e suprindo um pouco o cansaço. Pensando no jogo do Corinthians, o que mais temos que fazer é recuperar. Comer bem, dormir bem e saber descansar no primeiro momento", disse Diniz.