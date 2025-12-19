Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vasco vai completar temporada com mais de 70 jogos pela primeira vez desde 2011

Campanha de finalista da Copa do Brasil estica calendário do clube

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de dezembro de 2025 - 18:54
Vasco baterá mais de 70 jogos tem 2026
Vasco baterá mais de 70 jogos tem 2026 -

Ao chegar a final da Copa do Brasil, o Vasco terminará a temporada com mais de 70 jogos disputados pela primeira vez desde 2011. Naquela ocasião, o clube também foi finalista da competição e levou a taça depois de derrotar o Coritiba.

Até o momento, o Cruzmaltino disputou 70 partidas. Foram 13 pelo Carioca, 8 pela Copa Sul-Americana, 38 pelo Brasileirão e 11 na Copa do Brasil. Com a partida de volta da final, contra o Corinthians, vai terminar a temporada com 71 jogos.

Em 2011, o clube foi a campo 74 vezes. O campeonato estadual tinha mais datas. Foram 17 jogos do Carioca, na ocasião. As temporadas em que o Vasco mais jogou desde então foram as de 2012, 2015 e 2018, com 67 partidas em cada.

O cansado tem comprometido o rendimento dos jogadores, segundo o técnico Fernando Diniz. O comandante disse que uma boa recuperação seria o principal foco da equipe nas preparações para os jogos da final. O paulistas atuaram em 73 jogos no ano.

"A gente tem um comportamento tático, os jogadores estão acostumados a jogar juntos, acabam muitas vezes se achando na parte tática e suprindo um pouco o cansaço. Pensando no jogo do Corinthians, o que mais temos que fazer é recuperar. Comer bem, dormir bem e saber descansar no primeiro momento", disse Diniz.

