Sabrina Sato revela desejo de morar em Itacoatiara: 'Estou completamente apaixonada'

A apresentadora paulista, Sabrina Sato, admitiu que se apaixonou por Niterói e revelou o desejo de morar em Itacoatiara, onde está hospedada há cerca de duas semanas para as gravações do reality show "Minha mãe com seu pai", o qual será apresentadora.

Durante as gravações do programa "Angélica Ao Vivo", ela confessou o desejo: "Acho que fico mais livre aqui. Tem uns 10 dias que estou morando em Itacoatiara. Estou completamente apaixonada por aquele lugar. Estou pensando sinceramente em morar em Niterói”, disse a apresentadora.

Leia também:

Sabrina Sato curte dia de sol com o marido em Itacoatiara, em Niterói



Rafa Justus revela comentário que recebeu nas redes sociais sobre as plásticas no rosto



Sabrina durante sua estadia no bairro, compartilhou nas redes sociais a experiência completa do que está vivendo, desde ir à praia, comer o tradicional sanduíche do Marcelo e até um 'vlog' subindo o costão de Itacoatiara.