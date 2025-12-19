Grávida morre após acidente de carro na RJ-104; recém-nascido está em estado grave
Veículo perdeu o controle em Maria Paula, na divisa entre São Gonçalo e Niterói
Uma mulher grávida morreu após sofrer um grave acidente de carro na RJ-104, na altura de Maria Paula, região que faz divisa entre os municípios de São Gonçalo e Niterói, na noite desta quarta-feira (17).
De acordo com as primeiras informações, o veículo em que a vítima estava perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos. A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.
Leia também:
Famílias de jovens desaparecidos vivem angústia após corpos carbonizados serem encontrados em Niterói
PF deflagra operação Galho Fraco para apurar desvio de recursos públicos
Devido à gravidade do quadro, a paciente precisou passar por uma cesariana de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
O bebê foi transferido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro do Fonseca, em Niterói. Segundo a unidade de saúde, o estado de saúde do recém-nascido é considerado grave.