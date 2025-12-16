Instagram Facebook Twitter Whatsapp
CBF antecipa horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil

Entidade alterou o início da partida desde domingo (21) entre Vasco e Corinthians, no Maracanã

16 de dezembro de 2025 - 18:39
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu antecipar o horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, no Maracanã. A informação foi divulgada nesta terça-feira (16). O confronto que será realizado no próximo domingo (21), terá início agora às 18h, e não mais 18h30, como inicialmente estava previsto. 

A primeira partida da grande final será realizada nesta quarta-feira (17), às 21h30, na Neo Química Arena, casa do clube paulista. 

O Corinthians busca seu quarto título da Copa do Brasil, tendo levantado a taça em 1995, 2002 e 2009. Já o Vasco, que foi campeão do torneio em 2011, vai em busca do bicampeonato. 

Programação da final da Copa do Brasil 2025: 

1º jogo Corinthians x Vasco - 17/12 - 21h30 - Neo Química Arena

2º jogoVasco x Corinthians - 21/12 - 18h - Maracanã

