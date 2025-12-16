PRF prende passageiro de veículo adulterado com mandado de prisão na Ponte Rio-Niterói

Na manhã de terça-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 22 anos com mandado de prisão preventiva em aberto durante uma fiscalização realizada no pedágio da Ponte Rio-Niterói, na BR-101, altura do km 322, no município de Niterói (RJ). O indivíduo viajava como passageiro em um automóvel que apresentava adulteração nos sinais identificadores.

Por volta das 8h30, agentes da PRF abordaram um veículo ocupado por duas pessoas. Durante a fiscalização, foram solicitados os documentos pessoais do condutor e do passageiro, além da verificação dos sinais identificadores do automóvel. Após consultas aos sistemas operacionais, os policiais constataram que havia uma ordem judicial em desfavor do passageiro pelo crime de homicídio.

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e encontra-se devidamente registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com validade até o dia 9 de outubro de 2044.

No decorrer da inspeção veicular, a equipe verificou indícios de adulteração no número de identificação do automóvel, constatando-se a supressão do sinal identificador por meio do uso de instrumento abrasivo, o que impossibilitou a identificação original do veículo.

A ocorrência encaminhada para a 76ª Delegacia de Polícia Civil.