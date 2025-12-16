Noite de Premiação do Cine Tamoio celebra o cinema independente e homenageia o cineasta Antonio Molina

A noite de premiação do Cine Tamoio – Festival de Cinema acontece no dia 19 de dezembro, às 18h, no auditório da FFP/UERJ – Faculdade de Formação de Professores, em São Gonçalo. Com entrada gratuita, o evento marca o encerramento de mais uma edição do festival, reafirmando seu compromisso com a democratização do acesso ao cinema e a valorização do audiovisual brasileiro.

Nesta edição, o Cine Tamoio presta homenagem ao cineasta cubano Antonio Molina, referência no cinema latino-americano e figura fundamental na formação e no diálogo com realizadores brasileiros, especialmente no Estado do Rio de Janeiro. A homenagem reconhece sua trajetória, contribuição artística e seu papel na construção de pontes entre o cinema, a educação e os territórios.

Segundo o idealizador do projeto, Alberto Sena, o Cine Tamoio foi concebido com o objetivo de incentivar a produção cinematográfica no município de São Gonçalo, promovendo o desenvolvimento de um mercado local voltado para o audiovisual. O festival visa não apenas estimular o interesse de estudantes de cinema e cinéfilos, mas também fomentar a criação de produções cinematográficas independentes, com o apoio de empresários e comerciantes locais, e atrair a participação de produtores e diretores de diferentes estados e países.

“O festival tem um papel crucial na promoção da cultura não só em São Gonçalo, mas em toda a região do Leste Fluminense. Ele se consolidou como o maior evento de cinema da região e, inclusive, possui uma abrangência internacional, recebendo filmes de países como Japão e Canadá. Além disso, contribui para a movimentação econômica local, gerando fluxos econômicos ao atrair diretores e produtores de diversos lugares”, destaca Alberto Sena.

Sena também enfatiza a relevância do festival na formação educacional de crianças e jovens da região e defende a ampliação de incentivos às produções culturais.

“O Cine Tamoio também desempenha um papel significativo na educação pública, recebendo um grande número de estudantes da rede pública. Esse aspecto é fundamental, pois contribui para a formação cidadã e política dos jovens, ampliando suas perspectivas de mundo e proporcionando acesso à cultura para uma população que, frequentemente, não tem o devido apoio governamental. O festival, portanto, vai além do entretenimento, sendo um ato político e cultural essencial para o desenvolvimento da região”, conclui.

O festival registrou 867 filmes inscritos, dos quais 105 foram selecionados, reunindo produções de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal, evidenciando o alcance nacional do Cine Tamoio. Um dado expressivo desta edição é que 82,4% das obras selecionadas participam pela primeira vez do festival, reafirmando o compromisso com a abertura de espaço para novos realizadores e narrativas.

Outro destaque é que 57% das produções inscritas (454 filmes) foram realizadas com o apoio de recursos públicos, evidenciando a importância das políticas culturais e do investimento público para o fortalecimento do audiovisual brasileiro.

Mais do que uma cerimônia de entrega de prêmios, a noite de premiação do Cine Tamoio é um espaço de encontro, celebração e reconhecimento do fazer cinematográfico independente, promovendo trocas, fortalecendo redes e valorizando produções comprometidas com a diversidade cultural, social e territorial.

Considerado patrimônio cultural imaterial de São Gonçalo, o Cine Tamoio – Festival de Cinema é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC/RJ), através Edital de Apoio à Ações de Formação e Difusão do Audiovisual, produzido pelo Coletivo Ponte Cultural e o Instituto dos Sonhos, e com o apoio do Acesso Cultural.

O Coletivo Ponte Cultural Produções atua há mais de uma década no fomento ao audiovisual, na formação de público e no fortalecimento da cultura como ferramenta de inclusão e transformação social, no Leste Fluminense.

Serviço

📅 Data: 19 de dezembro

⏰ Horário: 18h

📍 Local: FFP/UERJ – São Gonçalo

📌 Endereço: R. Francisco Portela, 1470 – Patronato, São Gonçalo – RJ, 24435-005

🎟 Entrada: Gratuita