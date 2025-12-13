Vasco anuncia renovação de Rayan até 2028

Após a vitória em cima do Fluminense, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco anunciou a renovação contratual do atacante Rayan até 2028. O jogador que já vinha sendo sondado por clubes europeus, recebeu uma importante valorização salarial.

A multa rescisória do atleta será de 80 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões de reais.

O Vasco publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a Barrera e São Januário para comunicar a renovação de contrato do jogador.

Rayan chegou ao clube com seis anos de idade passando por todas as categorias de formação e se destacando desde cedo. O atleta foi promovido ao profissional em 2023, sendo o atleta mais novo a atuar pela equipe no século 21.

Aos 19 anos o atacante se tornou um dos protagonistas no time do técnico Fernando Diniz, chegando a marcar 20 gols na temporada.