Governo americano retira Alexandre de Moraes e esposa da lista da Lei Magnitsky
Lei é utilizada pelo governo dos EUA para punir economicamente estrangeiros
O governo dos Estados Unidos decidiu retirar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da lista de sancionados da Lei Magnitsky. A esposa do ministro, Viviane, também teve seu nome retirado da lista.
O comunicado emitido pelo governo norte-americano não explica as razões para a retirada de ambos da listagem. A lei é utilizada pelo governo dos Estados Unidos para sancionar estrangeiros. Moraes foi incluído na lista de punidos em julho deste ano.
Leia também:
Suspeito de sequestro em Itaipu é preso; vítima segue desaparecida
Tragédia familiar: Polícia investiga caso de adolescente de 14 anos que teria matado e concretado a própria mãe
Por conta da sanção, todos os eventuais bens de Moraes, da esposa e de uma empresa pertencente ao casal nos EUA estavam bloqueados. Além disso, os cidadãos americanos estavam proibidos de realizar qualquer transferência que envolvesse bens ou interesses em propriedade do ministro e de sua esposa.
Em uma nota postada no X, antigo Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que recebeu com 'pesar' a decisão dos EUA. O comunicado é assinado com Paulo Figueiredo, aliado do deputado e neto do último presidente da ditadura. Os dois são apontados como os principais articuladores das sanções contra o ministro do STF junto ao governo americano.