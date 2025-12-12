Governo americano retira Alexandre de Moraes e esposa da lista da Lei Magnitsky

O governo dos Estados Unidos decidiu retirar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da lista de sancionados da Lei Magnitsky. A esposa do ministro, Viviane, também teve seu nome retirado da lista.

O comunicado emitido pelo governo norte-americano não explica as razões para a retirada de ambos da listagem. A lei é utilizada pelo governo dos Estados Unidos para sancionar estrangeiros. Moraes foi incluído na lista de punidos em julho deste ano.

Por conta da sanção, todos os eventuais bens de Moraes, da esposa e de uma empresa pertencente ao casal nos EUA estavam bloqueados. Além disso, os cidadãos americanos estavam proibidos de realizar qualquer transferência que envolvesse bens ou interesses em propriedade do ministro e de sua esposa.

Em uma nota postada no X, antigo Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que recebeu com 'pesar' a decisão dos EUA. O comunicado é assinado com Paulo Figueiredo, aliado do deputado e neto do último presidente da ditadura. Os dois são apontados como os principais articuladores das sanções contra o ministro do STF junto ao governo americano.