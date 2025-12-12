Elogiado por companheiros e rivais, Rayan decide mais uma vez para o Vasco

Após mais um gol e uma ótima atuação, Rayan segue na direção de fazer a melhor temporada de um jogador do Vasco após anos. O garoto foi o melhor jogador vascaíno no Brasileirão e na última quinta (11), foi decisivo ao colocar o Cruzmaltino em vantagem na semifinal da Copa do Brasil.

Ele brilhou com o gol do empate e a construção da jogada da virada contra o Fluminense. Ao fim do jogo, o atacante de apenas 19 anos recebeu elogios de diversos personagens do clássico de ida no Maracanã.

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, foi um dos que elogiaram Rayan: "Me parece que os dois (times) foram parelhos. Eles tiveram a virtude de marcar. Tem um jogador muito desequilibrante, o Rayan", afirmou o argentino, em entrevista coletiva.

Se no último jogo, ninguém parou Rayan, na partida desta quinta-feira o atacante só foi derrubado com falta. Mas mesmo assim, foi mais rápido que os adversários para cair, levantar e cobrar rápido a falta. Puma lançou Gómez, que cruzou para o cabeceio preciso de Vegetti. A agilidade do jovem na jogada do segundo gol, onde sofreu uma falta e cobrou rápido, foi elogiada pelo lateral vascaíno Paulo Henrique

"Rayan é a nossa joia. Todo mundo sabe do potencial que ele tem. Tem crescido muito, é muito importante para a nossa equipe. Acredito que ele tem tudo para se tornar um dos grandes jogadores do futebol mundial. Foi mérito total dele (no lance do gol), por inteligência de jogo. Muitos jogadores param, mas ele de forma inteligente cobrou a falta rápida. Mérito também do Gómez e do Vegetti, nosso artilheiro, que fez o gol."

Coutinho disse que Rayan está voando no Vasco. O camisa 10 da equipe tem ajudado o atacante fora de campo, como já foi dito pela própria joia vascaína em outras entrevistas. O meia rasgou elogios ao atacante, que passou atrás dele na entrevista e arrancou sorrisos de Coutinho.

"Está voando. É um jogador super importante para nós. Fico muito feliz por ele. Tem nos ajudado todos os jogos. No que eu puder ajudar de fora ou dentro de campo, eu vou ajudar. Para mim, é um prazer enorme jogar ao lado dele e dos outros também."

Rayan vive um momento iluminado. Ele é o artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols, ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro. O atacante do Vasco foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. O jogador tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026, mas está com uma renovação encaminhada para renovar por mais três anos.