Tragédia familiar: Polícia investiga caso de adolescente de 14 anos que teria matado e concretado a própria mãe

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga uma possível tragédia familiar. Informações iniciais dão conta que uma adolescente de 14 anos teria matado a própria mãe e concretado o corpo, no bairro Anaia, em São Gonçalo.



Mãe e filha estavam desaparecidas há alguns dias e a Polícia Civil, inclusive, passou a investigar o sumiço após o registro do caso.

A adolescente foi levada à DHNSG nesta sexta-feira (12), por uma pessoa que não teve a identidade revelada. Em sede policial, ela teria confessado o crime.

A Polícia Civil ressalta que o caso está em investigação e que mais detalhes serão divulgados conforme o avanço das diligências.

*Em apuração