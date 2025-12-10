Vasco encerra preparação para semifinal com a ausência de Piton na lateral-esquerda

Nuno Moreira em treino do Vasco antes da semifinal da Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

Nuno Moreira em treino do Vasco antes da semifinal da Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco encerrou, na manhã desta quinta (10), no CT Moacyr Barbosa, a preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que acontece na quinta (11), no Maracanã, às 20h (horário de Brasília).

O técnico Fernando Diniz terá a equipe considerada titular à disposição, com exceção do lateral-esquerdo Lucas Piton. O camisa 6 se recupera se uma lesão no joelho esquerdo na partida contra o Mirassol, na semana passada, e está fora dos jogos de ida e volta.

O mais cotado para assumir a vaga é Puma Rodríguez, que atuará improvisado. O uruguaio tem sido o substituto natural na posição com a ausência de Piton. Ele também tem Victor Luís e Leandrinho como opções.

A provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.