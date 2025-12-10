Motorista atropela suspeitos e um morre após tentativa de assalto em Niterói

Um motorista de carro atropelou e acabou matando Marco Aurélio Mendonça Costa, de 24 anos, que era investigado por uma tentativa de assalto. Ele estava em uma moto, trafegando em alta velocidade pela RJ-100, no bairro Maria Paula, em Niterói, na noite de domingo (7). O outro jovem que acompanhava Marco, de 18 anos, também investigado, ficou ferido e recebeu atendimento médico.

As imagens, captadas pela câmera de um veículo que seguia pela mesma rodovia, mostram toda a ação. Por volta das 19h46, os veículos trafegavam na pista em direção à RJ-104 quando a motocicleta, ocupada pela dupla, surgiu rapidamente pela faixa da esquerda. O motorista de um carro branco então faz uma manobra brusca, atingindo a moto. O impacto derrubou os dois ocupantes, e o veículo de duas rodas capotou, parando ao bater em uma árvore no canteiro central. Nas gravações, também é possível ver o carro passando por cima de um dos suspeitos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de Itaipu foi acionada às 19h50. Marco já estava sem vida quando os socorristas chegaram. O outro rapaz foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, e ainda não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

Segundo informações da Secretária da Policia Civil: "A 79ª DP (Jurujuba) investiga a morte de Marco Aurélio Mendonça Costa. Na ocasião, outro homem ficou ferido. A dupla que estava na moto é investigada por uma tentativa de assalto ocorrida momentos antes. Diligências estão em andamento para apurar os fatos".