Ação do 35º BPM em Itambi resulta em prisão e apreensão de pistola e drogas

10 de dezembro de 2025 - 15:15
Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (10), com uma pistola e material entorpecente, no bairro de Itambi, em Itaboraí. A prisão foi realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT A) do 35º Batalhão de Polícia Militar. 

Segundo informações da corporação, a ação ocorreu durante a intensificação do patrulhamento na BR-493, região frequentemente utilizada para a prática de roubos. 

Os agentes conseguiram capturar um suspeito, que estava de posse de uma pistola e entorpecentes. O detido e o material apreendido foram encaminhados à 71ª Delegacia de Polícia, onde o caso segue em andamento.

A operação integra as ações contínuas do 35º BPM para coibir roubos de veículos e outras práticas criminosas ao longo da rodovia.

