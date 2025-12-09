Vasco anuncia acordo com a Nike para fornecimento de material esportivo

O Vasco anunciou o acordo com a Nike para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2026. O contrato vai até 2032. A parceria atual, com a Kappa, vai até o final de dezembro. Os últimos detalhes no contrato foram destravados nas últimas semanas.

O primeiro uniforme vascaíno produzido pela Nike será visto já em janeiro, com o time sub-20, na Copinha. Porém, será uma versão alternativa que não será a mesma do elenco profissional. As peças temporárias não serão comercializadas.

Os uniformes oficiais serão lançados na estreia do Vasco no Campeonato Estadual. O Cruzmaltino já tinha o acordo encaminhado com empresa norte-americana desde o início do ano, mas chegou a negociar com outras marcas no mercado em um longo processo de seleção e recebeu proposta concreta de ao menos outras quatro empresas.

O Vasco passou as últimas seis temporadas com enxovais fornecidos pela Kappa. A fornecedora italiana esteve presente em um dos períodos mais vitoriosos do Vasco, entre os anos de 1996 e 2001, e firmou nova parceria a partir de maio de 2020.