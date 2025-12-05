Vasco tem sua segunda pior campanha em São Januário nos pontos corridos e frustra a torcida

O Vasco finalizou sua campanha em São Januário, pelo Brasileirão, e se despediu do torcedor em mais um resultado frustrante. A derrota na última terça (02) para o Mirassol, por 2x0, enterrou as chances do clube chegar ao G-8 da competição nacional.

Foram 15 partidas dentro de sua casa durante o Campeonato Brasileiro. O Vasco obteve sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Um aproveitamento baixo, de apenas 53,3%. O clube só não sofreu gols em seus domínios em duas partidas, contra Fortaleza e Cruzeiro. Foram 23 gols sofridos nos duelos em seu estádio.

Normalmente, a principal força do time, São Januário não exerceu o mesmo peso em 2025. A equipe deixou pontos importantes pelo caminho com erros individuais e chegou a ficar quatro meses sem vencer no estádio.

Depois da vitória sobre o Fortaleza, na 9ªrodada, o torcedor vascaíno amargou incríveis 130 dias sem comemorar uma vitória pelo Brasileirão atuando em sua casa. Foi o segundo maior jejum em São Januário na era do Brasileiro de pontos corridos.

Os triunfos voltaram somente no fim de setembro, contra times que ocupavam o G-6 do Brasileirão, e deram um alívio à luta do Vasco no Brasileirão. A equipe conseguiu vitórias sobre Bahia e Cruzeiro em sequência, em São Januário.

Quando o discurso por briga pela Libertadores já estava consolidado dentro do clube, o Vasco decepcionou o seu torcedor novamente em São Januário. A equipe foi superada pelo São Paulo, em confronto direto na parte de cima da tabela. Era o início da derrocada do time de Diniz, que apresentou queda vertiginosa de desempenho nos jogos seguintes e engatou cinco derrotas consecutivas no Brasileirão.