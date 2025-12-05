Vítima de acidente de trânsito em Itaipu era policial militar e dentista em São Gonçalo

O sargento Hambrichs chegou a ser levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, mas não resistiu - Foto: Reprodução/redes sociais

O sargento Hambrichs chegou a ser levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, mas não resistiu - Foto: Reprodução/redes sociais

O acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto na Avenida Professora Romanda Gonçalves, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na tarde dessa quinta-feira (4), deixou uma vítima fatal, e outras duas feridas.

A vítima, identificada como Luis Filipe Hambrichs Costa, 43 anos, era policial militar lotado na Diretoria de Abastecimento (DAbst) e cirurgião-dentista, e faleceu após o grave acidente. Ele estava acompanhado pela esposa, Cristiane da Cruz Barros Marinho, 43, e trafegava de moto pela Rua Doutor Pálvaro da Silva quando colidiu com um carro, no encontro com a Avenida Professora Romana Gonçalves, no loteamento Maravista. A colisão entre os dois veículos foi tão forte que o carro subiu em uma calçada e destruiu o muro de uma residência.

Leia também

Coordenadora pedagógica é presa por suspeita de agredir e torturar crianças em creche no Rio

Mulher é presa na Rodoviária Novo Rio por transportar drogas escondidas em bagagem



O sargento Hambrichs chegou a ser levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, mas não resistiu. Enquanto isso, sua esposa, que também foi levada para a mesma unidade de saúde, permanece internada em estado grave. A motorista do carro envolvido no acidente, de 53 anos, está estável.

O policial e sua esposa, também dentista, possuem uma clínica odontológica no Centro de São Gonçalo.

O velório do policial vai acontecer neste sábado (5), às 10h, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo. O sepultamento acontece às 16h.