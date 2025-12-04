Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vasco renova com Jair até o fim de 2026, com opção de extensão por mais um ano

Volante sofreu lesão grave no joelho e iniciou recuperação após cirurgia nesta semana

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de dezembro de 2025 - 18:01
Jair amplia seu vínculo com o Vasco por mais um ano
O Vasco renovou o contrato do volante Jair até o fim de 2026, com uma opção de extensão de mais uma temporada. O camisa 8 sofreu uma grave lesão em setembro e ficará de fora do time até o meio do ano que vem.

Nesta última semana, Jair voltou aos treinos depois de se recuperar da cirurgia no joelho direito. O novo contrato foi assinado na quarta-feira (03).

Jair sofreu a segunda lesão grave em menos de dois anos, que o tirou de combate em 2025. O volante fez gol no clássico contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, e vivia o seu melhor momento na temporada.

O volante torceu o joelho depois de uma entrada de Aderlan, do Sport, em partida na Ilha do Retiro. O árbitro da partida, Raphael Claus, sequer marcou falta no lance. Jair sofreu uma lesão multiligamentar.

