Vasco renova com Jair até o fim de 2026, com opção de extensão por mais um ano
Volante sofreu lesão grave no joelho e iniciou recuperação após cirurgia nesta semana
O Vasco renovou o contrato do volante Jair até o fim de 2026, com uma opção de extensão de mais uma temporada. O camisa 8 sofreu uma grave lesão em setembro e ficará de fora do time até o meio do ano que vem.
Nesta última semana, Jair voltou aos treinos depois de se recuperar da cirurgia no joelho direito. O novo contrato foi assinado na quarta-feira (03).
Leia também:
➣Vítima de acidente grave em São Gonçalo é identificada
➣ Acidente com carro e moto deixa dois feridos e mobiliza Corpo de Bombeiros em Niterói (vídeo)
Jair sofreu a segunda lesão grave em menos de dois anos, que o tirou de combate em 2025. O volante fez gol no clássico contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, e vivia o seu melhor momento na temporada.
O volante torceu o joelho depois de uma entrada de Aderlan, do Sport, em partida na Ilha do Retiro. O árbitro da partida, Raphael Claus, sequer marcou falta no lance. Jair sofreu uma lesão multiligamentar.