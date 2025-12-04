Vasco renova com Jair até o fim de 2026, com opção de extensão por mais um ano

Jair amplia seu vínculo com o Vasco por mais um ano - Foto: Matheus Lima/Vasco

Jair amplia seu vínculo com o Vasco por mais um ano - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco renovou o contrato do volante Jair até o fim de 2026, com uma opção de extensão de mais uma temporada. O camisa 8 sofreu uma grave lesão em setembro e ficará de fora do time até o meio do ano que vem.

Nesta última semana, Jair voltou aos treinos depois de se recuperar da cirurgia no joelho direito. O novo contrato foi assinado na quarta-feira (03).

Leia também:

➣Vítima de acidente grave em São Gonçalo é identificada

➣ Acidente com carro e moto deixa dois feridos e mobiliza Corpo de Bombeiros em Niterói (vídeo)

Jair sofreu a segunda lesão grave em menos de dois anos, que o tirou de combate em 2025. O volante fez gol no clássico contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, e vivia o seu melhor momento na temporada.

O volante torceu o joelho depois de uma entrada de Aderlan, do Sport, em partida na Ilha do Retiro. O árbitro da partida, Raphael Claus, sequer marcou falta no lance. Jair sofreu uma lesão multiligamentar.