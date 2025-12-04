Acidente com carro e moto deixa dois feridos e mobiliza Corpo de Bombeiros em Niterói (vídeo)

As imagens de um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto na Avenida Professora Romanda Gonçalves, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, movimentaram a Internet, na tarde dessa quinta-feira (4). A colisão deixou duas pessoas feridas e mobilizou equipes do Quartel do Corpo de Bombeiros da região.

Segundo moradores, a via é conhecida por ser cenário frequente de acidentes. A colisão entre os dois veículos foi tão forte que o carro subiu em uma calçada e destruiu um muro. O impacto lateral causou danos significativos em ambos os veículos. Um dos feridos na colisão seria um policial militar.

* Em apuração

