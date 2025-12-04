Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vítima de acidente grave em São Gonçalo é identificada

Mulher caiu da moto e foi atingida por ônibus

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de dezembro de 2025 - 16:42
A vitima foi identificada como Alexia Girard dos Santos, de 30 anos.
Foi identificada como Alexia Girard dos Santos, de 30 anos, a mulher que morreu em um acidente de moto no Centro de São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (4). Ela trabalhava como chefe de departamento na Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, Alexia teria perdido o equilíbrio e caído da motocicleta, sendo atingida em seguida por um ônibus que passava pela Avenida Presidente Kennedy, perto do Clube Mauá.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 10h30, porém a vítima já estava sem sinais de vida quando a equipe chegou. Até o momento, não há detalhes sobre o velório ou sepultamento.

Em nota oficial, a Prefeitura de São Gonçalo manifestou pesar pela morte e comunicou que enviou equipes para acompanhar a ocorrência. O governo municipal também destacou que a área está sinalizada por conta das obras do corredor viário MUVI e reforçou a necessidade de atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região central.

