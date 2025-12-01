Vasco se mobiliza por G-8 em último jogo do Brasileirão em São Januário

Com a goleada de 5x1 sobre o Internacional, o Vasco voltou a recuperar a autoestima e fazer contas para enxergar a parte de cima da tabela novamente. O clube vê boas possibilidades de chegar ao G-8 nas duas rodadas finais do Brasileirão.

A posição colocaria o time de Fernando Diniz mais próximo de disputar a Libertadores da próxima temporada. As chances haviam caído após as cinco derrotas consecutivas. Mas, com o tropeço dos times do meio de tabela, as possibilidades reapareceram.

Internamente, o Vasco sabe que é um cenário distante, mas, com uma vitória em São Januário, o clube seguirá vivo até a última rodada. A goleada sobre o Inter também foi considerada como fundamental no processo de recuperação do estado anímico do elenco às vésperas dos jogos decisivos pela Copa do Brasil contra o Fluminense.

A vitória sobre o Mirassol tornou-se fundamental para chegar à última rodada com possibilidades reais de lutar por uma vaga no G-8. Neste momento, o Vasco está a três pontos do São Paulo, atual oitavo colocado, e está a um de distância de Corinthians e Grêmio, nono e décimo, respectivamente.

O time de Fernando Diniz, porém, tem vantagem nos principais critérios de desempate, em caso da possibilidade de terminar empatado em número de pontos com seus principais concorrentes na última rodada. O Vasco tem uma vitória a mais em relação a Corinthians e Grêmio, e o mesmo número de triunfos comparado ao São Paulo. A equipe também tem ampla vantagem no saldo de gols para todos os adversários no meio da tabela e é o único com saldo positivo.