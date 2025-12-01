Vídeo mostra pai e filho sendo assaltados por criminosos armados em Niterói

Momento em que os criminosos rendem o motorista no Largo do Barradas - Foto: Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança registraram um assalto à mão armada, onde pai e filho foram rendidos por dois criminosos, no Largo do Barradas, próximo ao Barreto, em Niterói, na madrugada do último domingo (30). As vítimas supostamente estavam voltando da comemoração do título do Flamengo, quando foram abordados pelos criminosos.

No vídeo, é possível ver o momento em que os familiares estavam passando de carro pela Rua Porciúncula, às 0:33, quando uma motocicleta se aproxima por trás do veículo. O motorista tenta manobrar o carro ao se deparar com o fim da rua, que era sem saída, no momento em que a motocicleta toma a frente do carro e o criminoso da garupa aponta a uma pistola para o pai.

O garupa desce e rende o motorista, ordenando que deite na calçada, porém na euforia do momento, o pai desce do carro e esquece de puxar o freio de mão do carro, que resultou no veículo atingindo o portão de uma residência. O pai controla o carro e logo após é rendido pelo criminoso que ordena que ele deite no chão para roubar os seus pertences.

Enquanto isso, o que pilotava a moto fazia com que o filho, que é uma criança, descesse do carro para que o garupa entrar no veículo e sair do local junto com a motocicleta, completando o assalto.

A Polícia Militar confirmou que a corporação não foi acionada para a ocorrência.

