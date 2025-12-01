Carro tomba após colisão na RJ-106
Acidente aconteceu na altura do bairro Calaboca, sentido Maricá
min de leitura | Escrito por Redação | 01 de dezembro de 2025 - 17:13
O vídeo com imagens de um acidente envolvendo um carro de passeio, na tarde dessa segunda-feira (1) circulou na internet. O acidente aconteceu por volta das 12:30, na Rodovia Amaral Peixoto, conhecida como RJ-106, na altura do bairro Calaboca, em São Gonçalo, na pista sentido Maricá.
No vídeo divulgado, é possível ver um grupo de pessoas reunidas em volta do veículo tombado, com a dianteira do carro destruída. Não há informação de feridos e da causa do acidente.
Leia também :
FoMerco 2025 em Niterói destaca desafios e avanços da educação superior no Mercosul
Torcedores do Flamengo são mortos durante comemoração de título em Campos dos Goytacazes
O corpo de bombeiros afirma que não foi acionado para o caso.
Vídeo do local do acidente :
Autor: Reprodução/ Redes Sociais | Descrição: