Carro tomba após colisão na RJ-106

O vídeo com imagens de um acidente envolvendo um carro de passeio, na tarde dessa segunda-feira (1) circulou na internet. O acidente aconteceu por volta das 12:30, na Rodovia Amaral Peixoto, conhecida como RJ-106, na altura do bairro Calaboca, em São Gonçalo, na pista sentido Maricá.

No vídeo divulgado, é possível ver um grupo de pessoas reunidas em volta do veículo tombado, com a dianteira do carro destruída. Não há informação de feridos e da causa do acidente.

O corpo de bombeiros afirma que não foi acionado para o caso.

Vídeo do local do acidente :





Reprodução/ Redes Sociais