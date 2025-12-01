Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carro tomba após colisão na RJ-106

Acidente aconteceu na altura do bairro Calaboca, sentido Maricá

01 de dezembro de 2025 - 17:13
Imagem ilustrativa da imagem Carro tomba após colisão na RJ-106

O vídeo com imagens de um acidente envolvendo um carro de passeio, na tarde dessa segunda-feira (1) circulou na internet. O acidente aconteceu por volta das 12:30, na Rodovia Amaral Peixoto, conhecida como RJ-106,  na altura do bairro Calaboca,  em São Gonçalo, na pista sentido Maricá. 

No vídeo divulgado, é possível ver um grupo de pessoas reunidas em volta do veículo tombado, com a dianteira do carro destruída. Não há informação de feridos e da causa do acidente.

O corpo de bombeiros afirma que não foi acionado para o caso.

Vídeo do local do acidente :


Autor: Reprodução/ Redes Sociais | Descrição:

