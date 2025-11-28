Buscando encerrar sequência negativa no Brasileiro, Vasco recebe o Internacional, em São Januário
Cruzmaltino precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento
O Vasco recebe o Internacional nesta sexta-feira (28), em São Januário, às 19h30 (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é fundamental para as duas equipes, que buscam se afastar da zona do rebaixamento.
O time de Fernando Diniz vive seu pior momento na competição. O clube vem de cinco derrotas seguidas e passou a ligar o alerta contra o Z-4. Hoje, o Vasco ocupa a 13ª posição, com 42 pontos somados.
A escalação do Cruzmaltino deve ser: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Leia também:
Policial do Segurança Presente é baleado durante troca de tiros em Itaboraí
Detran-RJ terá atendimento exclusivo para idosos e PCDs neste sábado (29)
O Colorado vive situação parecida. Na última rodada, vacilou e acabou cedendo um empate para o Santos, dentro do Beira-Rio. O resultado manteve a equipe gaúcha próxima da zona da degola, em 15º lugar, com 41 pontos conquistados.
Ramón Díaz, velho conhecido dos cariocas, deve escalar o Inter com: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio (Bruno Gomes), Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré ou Ricardo Mathias).
A arbitragem é de Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Ele é auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC). O VAR é comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).