Policial do Segurança Presente é baleado durante troca de tiros em Itaboraí

Um policial do Segurança Presente foi baleado no braço durante troca de tiros no bairro Areal, em Itaboraí, nesta sexta-feira (28). Ele foi encaminhado para o Hospital Estatual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, onde passará por cirurgia.



Pela manhã, policiais militares patrulhavam na localidade conhecida como Ferma, no Areal, quando depararam com três suspeitos. Houve troca de tiros, quando o agente acabou ferido. Os suspeitos fugiram do local.

Os policiais apreenderam uma pistola Glock e um Kit Roni, que haviam sido abandonados pelos criminosos. Em continuação às buscas na região, a equipe encontrou ainda outros materiais, entre eles uma pistola, carregador, um simulacro de arma de fogo, coletes, bloqueadores de sinal, roupa camuflada e 10 celulares.



O material apreendido foi encaminhado à delegacia local.