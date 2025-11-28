Detran-RJ terá atendimento exclusivo para idosos e PCDs neste sábado (29)

A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como único número de identificação - Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Postos de identificação civil do Detran-RJ ficarão abertos, neste sábado (29), em todo o estado para atendimento exclusivo de idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência (PCDs) que desejam emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O objetivo da ação é atender a alta demanda de idosos que precisam do documento para realizar a prova de vida. Não será necessário agendamento prévio.

Horário e documentos necessários

Para ser atendido, o cidadão deve apresentar a certidão de nascimento ou a de casamento (original ou cópia autenticada) e o número do CPF.

O atendimento será realizado das 8h às 14h nos postos e das 10h às 14h nas unidades localizadas em shoppings.

Não haverá atendimento nos postos do Shopping Iguatemi (Vila Isabel), da FIA (Botafogo), da Muzema (todos na capital), e nos municípios de Miguel Pereira, Santa Maria Madalena e Cambuci.

Para os cidadãos PCDs, será obrigatório apresentar laudo médico indicando o tipo e o grau da deficiência, com o respectivo código CID (Classificação Internacional de Doenças). Também é importante levar um comprovante de residência e, no caso de naturalizados, o certificado de naturalização.

A Carteira de Identidade Nacional, emitida pelo Detran-RJ desde 2023, utiliza o CPF como único número de identificação. O modelo atual, com número de RG, continuará válido até 2032.