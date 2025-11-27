Torcida do Vasco esgota ingressos para a partida decisiva contra o Internacional

Torcida do Vasco lotará São Januário para jogo decisivo contra o Inter, na sexta (28) - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Torcida do Vasco lotará São Januário para jogo decisivo contra o Inter, na sexta (28) - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Nesta quinta-feira (27), a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos para a partida diante do Internacional, em São Januário, na sexta (28), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é extremamente importante para os dois times que tentam se afastar da zona de rebaixamento.

A última vez que os vascaínos esgotaram os ingressos para um jogo na Colina foi diante do São Paulo. Naquela ocasião, o time de Fernando Diniz vinha de quatro vitórias consecutivas e aspirava uma vaga na Pré-Libertadores de 2026.

Vasco anuncia ingressos esgotados para jogo diante do Internacional | Foto: Divulgação/Vasco

Leia também:

Festival LivMundi leva práticas sustentáveis e programação gratuita a São Gonçalo neste sábado, 29

Polícia explica passo a passo da investigação de jovem desaparecido em Niterói

O Vasco vai a campo com força máxima no jogo contra o Internacional. O provável time é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez.

O Vasco é o 13º colocado do Brasileirão com 42 pontos. Uma vitória pode deixar a permanência na Série A muito bem encaminhada. O clube carioca abriria cinco pontos de vantagem contra o time gaúcho, atual 15º com 41 pontos. O Santos é o 17º colocado, com 38 pontos.