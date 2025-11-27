Polícia explica passo a passo da investigação de jovem desaparecido em Niterói

“As investigações estão avançando e nosso compromisso é esclarecer o caso o mais rápido possível. Nos solidarizamos com a família e pedimos compreensão para que entendam a complexidade da ocorrência, ainda cercada por questões que precisam ser esclarecidas.” A afirmação é do delegado Deoclécio Assis, titular da 81ª DP (Itaipu), responsável pelas buscas pelo jovem Eduardo Aguiar Ferreira, de 24 anos, desaparecido desde a tarde de segunda-feira (24).

Eduardo, empreendedor e dono de uma banca de artigos diversos, foi levado por três homens enquanto seguia de motocicleta pela Rua Jaerth Pimentel de Medeiros, na altura do encontro com a Rua 32, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que criminosos o renderam e o colocaram à força dentro de um Corolla prata, modelo antigo, que deixou o bairro pela Avenida Central.

A família procurou a Delegacia Antissequestro às 22h do mesmo dia, mas ainda não havia qualquer contato de possíveis sequestradores. Para os investigadores, a ausência de comunicação e de exigências no período inicial amplia o leque de hipóteses sobre a natureza do crime. O caso então foi encaminhado para a 81ªDP (Itaipu), onde segue sendo investigado.

O celular da vítima registrou sua última localização às 20h30, ainda do dia 24, já em Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil solicitou acesso às câmeras públicas do município, porém, até agora, não há registro do carro dos criminosos na região.

Na terça-feira, dia 25, equipes da 81ª DP realizaram buscas junto ao Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói e cruzaram informações coletadas nos dois municípios. A delegacia informou que algumas ações já foram consideradas bem-sucedidas, mas que detalhes não podem ser divulgados devido ao sigilo do caso.

Contudo, imagens entregues por moradores e familiares mostram o instante em que Eduardo é retirado da moto e levado para o veículo dos criminosos. As gravações permitiram identificar detalhes do automóvel e orientar as primeiras diligências, que seguem em andamento.

Motivação

A investigação trabalha com diferentes possibilidades, mas duas delas se destacam neste momento. Uma aponta para uma possível desavença envolvendo o atual companheiro de uma ex-namorada do jovem. A outra considera que Eduardo possa ter se envolvido na comercialização de uma carga de cigarros de origem ilícita. A polícia reforça que nenhuma das hipóteses é tratada como conclusiva e que outras frentes seguem sendo analisadas.

O delegado afirma que novas diligências estão em curso e que algumas dependem de autorização judicial, o que torna o processo mais lento. Ele reforçou que a colaboração da família é essencial, principalmente com informações precisas sobre relações da vítima e eventuais conflitos recentes.

Segundo Deoclécio, os agentes da Polícia Civil seguem mobilizados para localizar o jovem e esclarecer o crime. “Assim que tivermos elementos concretos, a família e a imprensa serão imediatamente informadas”, afirmou.

Eduardo segue desaparecido e nenhum contato com pedido de resgate foi realizado até o momento e, por isso, o caso não é tratado como sequestro.