Festival LivMundi leva práticas sustentáveis e programação gratuita a São Gonçalo neste sábado, 29

Depois de realizar sua sétima edição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) em setembro, onde o tema “Dança das Águas” inspirou um grande encontro sobre sustentabilidade e conexão com a natureza, o Festival LivMundi expande suas ondas e chega a São Gonçalo. A nova edição acontece neste sábado, 29 de novembro, das 9h às 18h, no Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus São Gonçalo, levando para a Região Metropolitana um dia inteiro de atividades gratuitas voltadas à arte, ao bem-estar e à vida sustentável. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente pela plataforma Sympla.

Com curadoria da organização Mulheres da Parada, o evento reúne oficinas, diálogos, feira, atrações artísticas e práticas de bem-estar que valorizam os saberes locais, a cultura periférica, o cuidado com o território e a sustentabilidade no cotidiano. A programação inclui atividades para todas as idades e perfis: de quem busca aprender práticas ambientais simples até quem deseja vivências culturais, artísticas e sensoriais.

FEIRAS

A Feira LivMundi reúne empreendedores e coletivos selecionados pela OSC Mulheres da Parada com base em critérios de diversidade, sustentabilidade e economia solidária. Entre artesanato, moda e gastronomia, o espaço destaca iniciativas que trabalham com reaproveitamento de materiais, produção responsável, processos artesanais e valorização da cultura alimentar local.

PERFORMANCES ARTÍSTICAS

As performances do LivMundi São Gonçalo reforçam a arte como espaço de encontro e consciência. Em “Ondas Poéticas: Nilze Benedicto com Escritoras Vivas”, as Escritoras Vivas — Alessandra Baptista, Cyntia Fonseca, Deise Pontes e Kelly de Maria — apresentam suas poesias em diálogo com o pocket show ambiental “A Voz que a Terra Canta”, de Nilze Benedicto, acompanhada pelo violonista Chavão DG, unindo música autoral, poesia e temas como escassez de água, preservação e crise climática.

A criançada ganha destaque em “Arana e sua turma – Teatrinho com bonecos”, uma performance infantil que, por meio de histórias e personagens, incentiva atitudes de proteção, cuidado e convivência. Já a “Batalha de Conhecimento: Ideias Gonçalenses para Adiar o Fim do Mundo” propõe um encontro dinâmico em que o público é convidado a compartilhar reflexões sobre clima, cidade e futuro, transformando ideias em ferramenta de mobilização.

Para encerrar o dia, o festival recebe o show da rapper Azzy, artista nascida em São Gonçalo, conhecida por músicas como “MC da Batalha”, participações no Poesia Acústica e aparições nas novelas “Vai na Fé” e “Dona de Mim”, que traz para o palco um repertório que mistura rap, trap e R&B.

BEM-ESTAR

As atividades de bem-estar convidam o corpo a participar ativamente da experiência do festival. Em “Kemetic Yoga”, prática ancestral de origem africana, o público é introduzido a posturas geométricas, respiração consciente e meditação, favorecendo alinhamento, presença e relaxamento. Já a “Aula de Samba com Pamella Nascimento” propõe um momento de dança aberta a todos os corpos e idades, valorizando o samba como expressão de alegria, liberdade e cuidado.

OFICINAS

As oficinas do festival conectam sustentabilidade, estética e saberes ancestrais. Em “Bijuterias com tampa de garrafa pet”, tampinhas que iriam para o lixo se tornam brincos e acessórios, ressignificando o uso do plástico. A “Oficina de Tranças Básica”, conduzida pela Mulheres da Parada, ensina técnicas simples de tranças que podem ser feitas em casa, trabalhando autoestima, cuidado e a valorização da cultura afro-brasileira.

Na oficina “Puff de Garrafas PET”, o público aprende a montar um assento resistente e funcional a partir de garrafas PET, revelando o potencial do reaproveitamento na própria casa. Já “Versos d’água: correnteza de palavras na ecopoesia do LivMundi” o objetivo é sentir a poesia como fluxo, reconhecendo a força da palavra na construção de um mundo mais sensível e sustentável.

OFICINAS INFANTIS

As oficinas infantis incentivam o contato das crianças com a arte, a natureza e a imaginação. Em “Arte com Recicláveis: Pintura livre com temas da natureza e utilização de tintas ecológicas”, as crianças criam pinturas inspiradas em flores, animais e paisagens usando tintas de baixo impacto ambiental e materiais recicláveis, desenvolvendo coordenação motora, expressão artística e consciência ecológica.

A atividade “ECOntação de Histórias: Contação de histórias sobre a Terra, os animais e o cuidado ambiental” usa narrativas para aproximar o público infantil das questões ambientais, de forma lúdica e afetiva. Em “Som da Terra: Criação de instrumentos musicais com materiais reciclados e vivência sonora”, as crianças constroem instrumentos com recicláveis e exploram sons, ritmos e movimentos, unindo criatividade, corpo e escuta.

AR LIVRE

As oficinas ao ar livre aproximam o público de práticas sustentáveis possíveis no dia a dia. Em “Perfumes Naturais com Carmelita Gomes”, os participantes aprendem a criar suas próprias fragrâncias com óleos essenciais e plantas, sem o uso de componentes sintéticos. A oficina “Compostagem Doméstica” explica, de forma prática, como transformar resíduos orgânicos em adubo, reduzindo lixo e fortalecendo o cuidado com o solo.

Já “Plantio de girassóis em caixa de leite” propõe uma experiência de cultivo em recipientes reaproveitados, mostrando como pequenas ações podem transformar espaços urbanos. Em “Cadernos Personalizados com Colagem”, o público é convidado a participar de um laboratório de reutilização criativa, transformando papéis usados em cadernos exclusivos e levando para casa tanto o objeto quanto o conhecimento para recriar.

DIÁLOGOS

A programação do Diálogos do LivMundi São Gonçalo reúne temas que atravessam literatura, espiritualidade, justiça ambiental e mobilização comunitária. Em “Elas transbordam: Literatura e Mulheridades”, Dani Balbi, Yonara Costa, Luana Rodrigues e Lili Balonecker unem-se para desvendar as relações profundas que constroem entre autoria feminina e a literatura como um ato de resistência.

No encontro “Espiritualidade das Águas: Marés que Unem Religiões”, Joyce Gravano, Mãe Márcia D'Oxum e Pastor Júlio Oliveira refletem sobre a água como elemento sagrado, presente em diferentes tradições religiosas, e como a espiritualidade pode aproximar territórios e comunidades. Já “Correntes Invisíveis: Racismo Ambiental e Resistência Periférica”, com Janete Nazareth, Lourdes Brazil e Paola Lima, mergulha nas desigualdades ambientais que atravessam as periferias e as margens da Baía de Guanabara, conectando meio ambiente, raça e território.

Fechando a sequência, “Ideias Gonçalenses para Adiar o Fim do Mundo” reúne organizações como o Ressuscita São Gonçalo e o ComPEAS/UERJ para construir, junto com o público, uma carta coletiva com propostas e compromissos socioambientais para a cidade.

CINEMA

No escopo do audiovisual, o festival exibe a websérie “A Baía que nos Conecta”, produzida pelo LivMundi em parceria com a Cardume Filmes. Dividida em quatro episódios, a série mergulha em histórias, comunidades e territórios sagrados da Baía de Guanabara, revelando contrastes, desafios e resistências desse ecossistema que abriga quase 10 milhões de pessoas em sua região.

SESSÕES DE AUTÓGRAFOS

A programação literária do festival também ganha espaço com uma Sessão de Autógrafos, reunindo autoras e autores de São Gonçalo ao longo do dia. Participam integrantes da Coletiva Escritoras Vivas e escritoras locais como Deise Pontes, Cleia Nascimento, Bete Pereira, Ana Luísa Magalhães, Alessandra Baptista, Eloise Longobuco, Kelly de Maria, Gabriella Baptista, Cyntia Fonseca e Yonara Costa, fortalecendo a cena literária do território e aproximando o público das produções criadas na cidade.

O Festival LivMundi 2025 conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Apoio do IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro.

Enel Rio: Mais de 80 projetos culturais e esportivos incentivados

A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 94 milhões em 87 iniciativas que beneficiaram cerca de 650 mil pessoas.

SOBRE O FESTIVAL LIVMUNDI

O Festival LivMundi nasceu em 2016 com o propósito de difundir a pauta socioambiental, despertando uma consciência coletiva que inspira a mudança e incentiva novos hábitos, promovendo um futuro mais justo e sustentável para todos os seres vivos, humanos e não humanos.

SOBRE A ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.

SERVIÇO

Festival LivMundi 2025

Data: 29 de novembro, das 9h30 às 18h30

Local: Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus São Gonçalo

Ingressos: Gratuitos, disponíveis pela plataforma Sympla

Mais informações: www.livmundi.com | @livmundi

FEIRA

09h00 – 18h00 | Feira LivMundi

EXPOSIÇÃO

09h00 – 18h00 | Somos Todos Água

PERFORMANCES ARTÍSTICAS

09h30 – 10h30 | Ondas Poéticas: Nilze Benedicto com Escritoras Vivas

15h00 – 16h00 | Arana e sua turma – Teatrinho com bonecos

16h30 – 17h00 | Batalha de Conhecimento: Ideias Gonçalenses para Adiar o Fim do Mundo

17h00 – 18h00 | Show de Azzy

DIÁLOGOS

10h30 – 11h30 | Elas transbordam: Literatura e Mulheridades — com Dani Balbi, Yonara Costa, Luana Rodrigues e Lili Balonecker

11h30 – 12h45 | Espiritualidade das Águas: Marés que Unem Religiões — com Joyce Gravano, Mãe Márcia D'Oxum, Pastor Júlio Oliveira

13h45 – 15h00 | Correntes Invisíveis: Racismo Ambiental e Resistência Periférica — com Janete Nazareth, Lourdes Brazil, Paola Lima

13h45 – 15h00 | Ideias Gonçalenses para Adiar o Fim do Mundo — com Amanda Rozendo, Carla do Nascimento Lima, Daniel Barcellos, Francine Pinhão, Robson de Souza, Pilar Feldman

BEM-ESTAR

10h30 – 11h30 | Kemetic Yoga

11h30 – 12h30 | Aula de Samba com Pamella Nascimento

AO AR LIVRE

10h00 – 11h00 | Perfumes Naturais com Carmelita Gomes

11h30 – 12h30 | Compostagem Doméstica

13h30 – 14h30 | Plantio de girassóis em caixa de leite

15h00 – 16h00 | Cadernos Personalizados com Colagem

OFICINAS

10h00 – 11h00 | Bijuterias com tampa de garrafa pet

12h00 – 13h00 | Oficina de Tranças Básica

13h30 – 14h30 | Puff de Garrafas PET

15h00 – 16h00 | Versos d'água: correnteza de palavras na ecopoesia do LivMundi

OFICINAS INFANTIS

10h00 – 11h00 | Arte com Recicláveis: Pintura livre com temas da natureza e utilização de tintas ecológicas

12h30 – 13h30 | ECOntação de Histórias: Contação de histórias sobre a Terra, os animais e o cuidado ambiental

13h30 – 14h30 | Som da Terra: Criação de instrumentos musicais com materiais reciclados e vivência sonora

CINEMA

12h45 – 13h05 | Websérie “A Baía que nos Conecta”