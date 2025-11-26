Coutinho volta ao Vasco em duelo decisivo contra o Z4 diante do Inter

Na manhã desta quarta-feira (26), o Vasco realizou seu penúltimo treino no CT Moacyr Barbosa antes do duelo contra o Internacional, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na sexta (28), em São Januário.

Com o retorno de Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão no duelo contra o Bahia na rodada passada, Fernando Diniz poderá mandar a campo o time que ele considera como titular, sem desfalques. O treino de quinta (27) definirá a escalação.

As únicas duas ausências confirmadas para o duelo contra o Colorado são Tchê Tchê e David, que estão suspensos e ficarão de fora do confronto. No momento, os dois são considerados reservas no grupo vascaíno.

O Vasco vem de uma sequência de cinco derrotas e quer interromper os resultados ruins diante da equipe gaúcha. A bola rola para o jogo contra o Internacional às 19h30 (de Brasília), em São Januário.