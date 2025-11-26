Ação do 7º BPM desarticula quadrilha de roubo de cargas em São Gonçalo; três são presos e um morre em confronto

Os assaltantes fugiram para a Comunidade do Pira, onde foram perseguidos pelos policiais. - Foto: Divulgação

Uma operação do Serviço Reservado (P2) do 7º BPM (Alcântara) resultou, na manhã desta quarta-feira (26), na prisão de três suspeitos e na morte de um quarto suspeito, após confronto na Comunidade da Rua da Feira, no Barro Vermelho. A ação teve como foco o combate à recente onda de roubos de carga amplamente divulgados nas redes sociais.

Durante vigilância na Estrada da Covanca da Conceição, policiais identificaram duas motocicletas modelo Lander, uma verde e outra azul, cada uma ocupada por dois homens, realizando o roubo de um caminhão Mercedes-Benz 1113 carregado com eletrodomésticos.

Os assaltantes fugiram para a Comunidade do Pira, onde foram perseguidos pelos policiais. Segundo a PM, os criminosos atiraram contra a guarnição, que revidou. Após o confronto, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, três carregadores, um aparelho Jammer usado para bloquear sinais, parte da carga roubada e três motocicletas, duas com registro de roubo e outra suspeita de uso em crimes na região.

Um dos suspeitos, que não teve a identidade divulgada por estar em situação de óbito, foi baleado, socorrido ao HEAT e não resistiu. Os outros três foram presos. Entre eles estão Jeferson da Silva Pereira, apontado por informações levantadas pela polícia como possível liderança dos roubos na área, e dois jovens, cujas identidades completas foram preservadas por serem menores de idade.

As vítimas, o motorista e dois ajudantes, foram levadas à 72ª DP, onde reconheceram os envolvidos. Elas relataram que o grupo informou estar monitorando o caminhão e aguardava autorização para efetuar o roubo, que teria sido executado em represália a ações policiais recentes.

Parte da carga recuperada foi retirada da comunidade com apoio de um veículo utilitário e também entregue na delegacia, onde o caso foi oficialmente registrado.

A operação segue sob análise da Polícia Civil, que investigará a participação dos detidos em outros roubos de carga e motocicletas na região de São Gonçalo.