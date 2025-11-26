A manhã do próximo sábado (29), será marcada por união, esporte e conscientização na Praia de Charitas. A Remada Azul chega para transformar o início do dia com uma ação especial voltada à prevenção e ao cuidado com a saúde do homem, em referência ao Novembro Azul.

Com início às 7h, no Quiosque 19, Point do Remador, na Praia de Charitas o evento reúne esforços em uma iniciativa idealizada pelo Projeto Brio, instituição sem fins lucrativos que utiliza o esporte como ferramenta de conscientização e combate ao câncer, tendo apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL).

Além da remada, os participantes poderão aproveitar uma programação especial com Flash Tattoo, mesa de frutas, expositores com produtos e experiências exclusivas, além de muita música com os artistas Bruno Dávila e Igor Carvalho.

O secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destaca a importância da ação e do engajamento da comunidade: "A Remada Azul vai muito além do esporte. É um momento de união, cuidado e conscientização sobre a saúde do homem. Estamos juntos nessa causa para incentivar a prevenção e apoiar quem mais precisa”.

Os organizadores reforçam o convite para que todos cheguem às 7h, para se juntarem na tradicional roda de oração, seguida da remada que partirá do Quiosque 19, em direção ao Museu de Arte Contemporânea (MAC), retornando ao ponto de largada.

Para participar, será realizada uma Troca Solidária: ao se inscrever pelo link disponível no Instagram do Projeto Brio, o participante garante uma camisa oficial do evento, que será retirada no dia, mediante doação de leite, contribuindo diretamente com famílias que mais precisam.

As inscrições são limitadas aos primeiros 180 inscritos e seguem abertas até sexta-feira (28). O formulário de inscrição está disponível na bio do Instagram do Projeto Brio: @projetobrio_ .

Remada Azul mobiliza Charitas em ação pela saúde do homem | Foto: Reprodução