Organizada do Vasco vai ao CT para cobrar jogadores

Depois de mais uma derrota no Brasileirão, integrantes de uma torcida do Vasco foram até o CT Moacyr Barbosa na tarde desta terça-feira (25) para protestar e cobrar o grupo de jogadores.

Os torcedores disseram que apoiam o trabalho da diretoria do presidente Pedrinho e do técnico Fernando Diniz. O elenco, na visão dos protestantes, é exclusivamente o culpado pela fase de cinco derrotas consecutivas.

Com os resultados negativos, o Vasco deixou a briga por uma vaga na Libertadores de 2026 e ainda não se livrou matematicamente do risco de rebaixamento. O clube agora ocupa a 13ª colocação na tabela do campeonato.

"A gente normalmente fica em cima do técnico, a gente prefere. Mas estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! Pode ser quem for, o clube vai sobreviver sem vocês, a gente leva o time nas costas", disse um dos torcedores.

"Quer dizer, o Diniz sai, vem outro treinador, não dá a água que vocês querem, vocês ficam chateadinhos e vão boicotar o técnico de novo? A torcida? Isso tem que acabar, irmão. Só tem homem velho aqui. Senta e conversa", completou.

Em outro momento da conversa, que durou pouco mais de 10 minutos e foi transmitida ao vivo pelo perfil da torcida organizada nas redes sociais, foi dito que "tem jogador que está fazendo fofoquinha na internet".

"O presidente está chateado, não queria que a gente viesse, quer blindar vocês o tempo todo. Isso é covardia. Não é só com a gente não, pô. O papo tinha que ser só com as lideranças, todo mundo aqui é líder de alguma coisa. Mas já que está para todo mundo... às vezes nem todo mundo tinha que estar ouvindo isso aqui. A gente sabe que tem jogador que está fazendo fofoquinha em internet", afirmou.

Agora, o Vasco volta a campo pelo Brasileirão na próxima sexta-feira (28), para enfrentar o Internacional, às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada.