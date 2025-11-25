Organizada do Vasco vai ao CT para cobrar jogadores
Depois da quinta derrota consecutiva, torcedores reclamaram do péssimo desempenho nas últimas rodadas do Brasileirão
Depois de mais uma derrota no Brasileirão, integrantes de uma torcida do Vasco foram até o CT Moacyr Barbosa na tarde desta terça-feira (25) para protestar e cobrar o grupo de jogadores.
Os torcedores disseram que apoiam o trabalho da diretoria do presidente Pedrinho e do técnico Fernando Diniz. O elenco, na visão dos protestantes, é exclusivamente o culpado pela fase de cinco derrotas consecutivas.
Com os resultados negativos, o Vasco deixou a briga por uma vaga na Libertadores de 2026 e ainda não se livrou matematicamente do risco de rebaixamento. O clube agora ocupa a 13ª colocação na tabela do campeonato.
"A gente normalmente fica em cima do técnico, a gente prefere. Mas estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! Pode ser quem for, o clube vai sobreviver sem vocês, a gente leva o time nas costas", disse um dos torcedores.
"Quer dizer, o Diniz sai, vem outro treinador, não dá a água que vocês querem, vocês ficam chateadinhos e vão boicotar o técnico de novo? A torcida? Isso tem que acabar, irmão. Só tem homem velho aqui. Senta e conversa", completou.
Em outro momento da conversa, que durou pouco mais de 10 minutos e foi transmitida ao vivo pelo perfil da torcida organizada nas redes sociais, foi dito que "tem jogador que está fazendo fofoquinha na internet".
"O presidente está chateado, não queria que a gente viesse, quer blindar vocês o tempo todo. Isso é covardia. Não é só com a gente não, pô. O papo tinha que ser só com as lideranças, todo mundo aqui é líder de alguma coisa. Mas já que está para todo mundo... às vezes nem todo mundo tinha que estar ouvindo isso aqui. A gente sabe que tem jogador que está fazendo fofoquinha em internet", afirmou.
Agora, o Vasco volta a campo pelo Brasileirão na próxima sexta-feira (28), para enfrentar o Internacional, às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada.