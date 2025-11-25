Perseguição policial em São Gonçalo termina com suspeito morto e outro ferido

Uma perseguição policial em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (25), terminou com um suspeito morto e outro ferido. A dupla circulava em um Volkswagen T-Cross e, segundo a polícia, vinha praticando assaltos em diferentes bairros da cidade.

De acordo com o programa Segurança Presente, o veículo suspeito foi avistado pela primeira vez no bairro Porto Novo. Após receber ordem de parada, o motorista acelerou e conseguiu despistar a equipe. Minutos depois, o carro voltou a ser localizado, seguindo em direção ao Gradim. Na tentativa de fuga em alta velocidade, os suspeitos acabaram colidindo contra uma das viaturas.

Após o impacto, eles abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé, atirando contra os policiais. Houve confronto. Um dos homens foi atingido na cabeça e morreu no local. O outro foi baleado na perna direita, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

Um policial também ficou ferido na colisão entre os veículos e foi levado ao mesmo hospital.

Ainda segundo os agentes, os ocupantes do T-Cross vinham cometendo diversos roubos pela cidade, incluindo o de um carro oficial dos Correios. O T-Cross utilizado pela dupla havia sido roubado no dia anterior. Tanto o veículo dos suspeitos quanto a viatura precisaram ser removidos por reboque.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).