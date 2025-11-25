Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno, afirma pesquisa

De acordo com pesquisa, Lula venceria todos os adversários em possível segundo turno nas eleições 2026 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira (25), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições presidenciais de 2026.

A pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) foi realizada em parceria com o instituto MDA. Foram realizadas 2.022 entrevistas entre os dias 19 e 23 de novembro, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Cenários para segundo turno (pesquisa estimulada);

Cenário 1: Lula x Jair Bolsonaro

-Lula: 49,2%;

-Jair Bolsonaro: 36,9%;

-Branco/nulo: 12,5%;

-Indeciso: 1,4%

Cenário 2: Lula x Tarcísio de Freitas

-Lula: 45,7%;

-Tarcísio de Freitas: 39,1%;

-Branco/nulo: 12,5%;

-Indeciso: 2,7%.

Cenário 3: Lula x Ratinho Jr.

-Lula: 45,8%;

-Ratinho Jr.: 38,7%;

-Branco/nulo: 12,5%;

-Indeciso: 3%.

Cenário 4: Lula x Romeu Zema

-Lula: 47,9%;

-Romeu Zema: 33,5%;

-Branco/nulo: 15,2%;

-Indeciso: 3,4%.

Cenário 5: Lula x Ronaldo Caiado

-Lula: 46,9%;

-Ronaldo Caiado: 33,7%;

-Branco/nulo: 15,7%;

-Indeciso: 3,7%.

Cenário 6: Lula x Ciro Gomes

-Lula: 44,1%;

-Ciro Gomes: 35,1%;

-Branco/nulo: 17,6%;

-Indeciso: 3,2%.

Cenário 7: Lula x Eduardo Bolsonaro

-Lula: 49,9%;

-Eduardo Bolsonaro: 33,3%;

-Branco/nulo: 14,6%;

-Indeciso: 2,2%.

Cenários para primeiro turno (pesquisa estimulada):

Cenário 1:

-Lula: 38,8%;

-Jair Bolsonaro: 27%;

-Ciro Gomes: 9,6%;

-Ratinho Jr.: 6,4%;

-Ronaldo Caiado: 4%;

-Romeu Zema: 2,7%

-Branco/nulo: 8,5%;

-Indecisos: 3%.

Cenário 2:

-Lula: 42%;

-Tarcísio de Freitas: 21,7%;

-Ratinho Jr.: 11,8%;

-Romeu Zema: 5,7%

-Branco/nulo: 14,7%;

-Indecisos: 4,1%.

Cenário 3:

-Lula: 42,7%;

-Eduardo Bolsonaro: 17,4%;

-Ratinho Jr.: 14%;

-Romeu Zema: 9,6%

-Branco/nulo: 13,1%;

-Indecisos: 3,2%.

Cenário 4:

-Lula: 42,7%;

-Michelle Bolsonaro: 23%;

-Ratinho Jr.: 11,4%;

-Romeu Zema: 8,3%

-Branco/nulo: 11,7%;

-Indecisos: 2,0%.