Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3946 | Euro R$ 6,2372
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno, afirma pesquisa

Levantamento foi divulgado pelo CNT/MDA

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de novembro de 2025 - 16:28
De acordo com pesquisa, Lula venceria todos os adversários em possível segundo turno nas eleições 2026
De acordo com pesquisa, Lula venceria todos os adversários em possível segundo turno nas eleições 2026 -

A pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira (25), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições presidenciais de 2026. 

A pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) foi realizada em parceria com o instituto MDA. Foram realizadas 2.022 entrevistas entre os dias 19 e 23 de novembro, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Cenários para segundo turno (pesquisa estimulada); 

Cenário 1: Lula x Jair Bolsonaro

-Lula: 49,2%;

-Jair Bolsonaro: 36,9%;

-Branco/nulo: 12,5%;

-Indeciso: 1,4%

Leia também: 

Perseguição policial em São Gonçalo termina com suspeito morto e outro ferido

Manifestação de motoristas de vans no Rio causa paralisação no trânsito

Cenário 2: Lula x Tarcísio de Freitas

-Lula: 45,7%;

-Tarcísio de Freitas: 39,1%;

-Branco/nulo: 12,5%;

-Indeciso: 2,7%.

Cenário 3: Lula x Ratinho Jr.

-Lula: 45,8%;

-Ratinho Jr.: 38,7%;

-Branco/nulo: 12,5%;

-Indeciso: 3%.

Cenário 4: Lula x Romeu Zema

-Lula: 47,9%;

-Romeu Zema: 33,5%;

-Branco/nulo: 15,2%;

-Indeciso: 3,4%.

Cenário 5: Lula x Ronaldo Caiado

-Lula: 46,9%;

-Ronaldo Caiado: 33,7%;

-Branco/nulo: 15,7%;

-Indeciso: 3,7%.

Cenário 6: Lula x Ciro Gomes

-Lula: 44,1%;

-Ciro Gomes: 35,1%;

-Branco/nulo: 17,6%;

-Indeciso: 3,2%.

Cenário 7: Lula x Eduardo Bolsonaro

-Lula: 49,9%;

-Eduardo Bolsonaro: 33,3%;

-Branco/nulo: 14,6%;

-Indeciso: 2,2%.

Cenários para primeiro turno (pesquisa estimulada):

Cenário 1:

-Lula: 38,8%;

-Jair Bolsonaro: 27%;

-Ciro Gomes: 9,6%;

-Ratinho Jr.: 6,4%;

-Ronaldo Caiado: 4%;

-Romeu Zema: 2,7%

-Branco/nulo: 8,5%;

-Indecisos: 3%.

Cenário 2:

-Lula: 42%;

-Tarcísio de Freitas: 21,7%;

-Ratinho Jr.: 11,8%;

-Romeu Zema: 5,7%

-Branco/nulo: 14,7%;

-Indecisos: 4,1%.

Cenário 3:

-Lula: 42,7%;

-Eduardo Bolsonaro: 17,4%;

-Ratinho Jr.: 14%;

-Romeu Zema: 9,6%

-Branco/nulo: 13,1%;

-Indecisos: 3,2%.

Cenário 4:

-Lula: 42,7%;

-Michelle Bolsonaro: 23%;

-Ratinho Jr.: 11,4%;

-Romeu Zema: 8,3%

-Branco/nulo: 11,7%;

-Indecisos: 2,0%.

Tags:

Lula PESQUISA

Matérias Relacionadas